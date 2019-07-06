شكرا لقرائتكم خبر عن ريكو يعامل أبناءه بقسوة فى فيلم سينمائى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المطرب ريكو فى بطولة فيلم يحمل إسم "الأب المذنب" والمقرر تصويره خلال الفترة المقبلة وهو من اخراج مصطفى نجيب وينتمى إلى نوعية البطولة الجماعية حيث يشارك فيه عدد من الفنانين يتم الكشف عنهم خلال الفترة المقبلة ويجرى حاليا معاينة اماكن التصوير تمهيدا للبدء فى تنفيذه قريبا .

ريكو يجسد من خلال أحداث الفيلم شخصية أب يعامل أبنائه بقسوة فى إطار اجتماعى ملىء بالتشويق والإثارة كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" .

ويعرض للفنان ريكو فيلم "قهوة بورصة مصر" فى السينمات من بطولة محمد لطفى، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، حسن حسنى، علاء مرسى، لطفى لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، عبد الله مشرف، نجوى فؤاد، مصطفى قمر، وعلى حميدة، مروة عبد المنعم، حنان سليمان، كلوديا حنا، ياسر الزنكلونى، هاجر الشرنوبى، حسام الجندى، حسن عبد الفتاح، صبرى عبد المنعم، شريف باهر، جمال حجازى، ريكو، ومجموعة من الوجوه الصاعدة محمد سندى، محمد علاء مرسى، مريم صبرى، سيناريو وحوار غادة حنفى وعلاء مرسى وإخراج أحمد نور.