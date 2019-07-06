شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صور.. "من المقابر" بوست مالون يغنى "Goodbyes" مع يانج ثاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمي بوست مالون كليب جديد علي قناته الخاصة علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" ، و الاغنية حملت اسم " Goodbyes " ، و الكليب من اخراج كولين تيلي ، و تعاون بوست مالون البالغ من العمر 24 عام في الاغنية مع مغني الراب الامريكي يانج ثاج ، و العمل من انتاج براين لي و لويس بيل .

بدأ الكليب بوفاة " مالون " و دفنه فى أحد المقابر ووضع اسمه علي المقبرة ، ثم يقوم بوست من المقبرة قبل أن يقوم بنفض التراب من ملابسه و يبدأ في التدخين و هو يغني.



من كليب Goodbyes (1)



من كليب Goodbyes (2)

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من كليب Goodbyes (3)



من كليب Goodbyes (4)



بوست مالون يغني في المقابر (1)



بوست مالون يغني في المقابر (2)