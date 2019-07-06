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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صور.. "من المقابر" بوست مالون يغنى "Goodbyes" مع يانج ثاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمي بوست مالون كليب جديد علي قناته الخاصة علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" ، و الاغنية حملت اسم " Goodbyes " ، و الكليب من اخراج كولين تيلي ، و تعاون بوست مالون البالغ من العمر 24 عام في الاغنية مع مغني الراب الامريكي يانج ثاج ، و العمل من انتاج براين لي و لويس بيل .
بدأ الكليب بوفاة " مالون " و دفنه فى أحد المقابر ووضع اسمه علي المقبرة ، ثم يقوم بوست من المقبرة قبل أن يقوم بنفض التراب من ملابسه و يبدأ في التدخين و هو يغني.
من كليب Goodbyes (1)
من كليب Goodbyes (2)
من كليب Goodbyes (3)
من كليب Goodbyes (4)
بوست مالون يغني في المقابر (1)
بوست مالون يغني في المقابر (2)
من كليب Goodbyes (5)
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