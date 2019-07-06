شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "اهو دا اللى صار" يعلن فوزه بالجائزة الذهبية كأحسن مسلسل عربى اجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المؤلف والسيناريست عبد الرحيم كمال عن فوز مسلسله "أهو ده اللي صار"، بالجائزة الذهبية، كأحسن مسلسل عربي اجتماعي، من الدورة الـ20 من المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون التي استضافتها بتونس.

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وقال عبد الرحيم كمال على "فيس بوك": "الحمد لله مسلسل "أهو ده اللي صار"، حصد الجائزة الذهبية في مهرجان التليفزيون العربي بتونس.. جائزة أحسن مسلسل عربي اجتماعي".

مسلسل "أهو ده اللي صار" تدور أحداثه خلال 100 عام، ويحكي عن تاريخ مصر من خلال قصة حب، وشارك فى بطولته كلا من الفنانة روبي، وسوسن بدر، ومحمد فراج، وأحمد داود، ومحمود البزاوي، وأروى جودة، وعلي الطيب، ومحمد حاتم، وحازم إيهاب، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم على.