صور قديمة للمشاهير العرب تمنوا حذفها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً صوراً للنجوم العرب في البدايات وقبل الشهرة، وهذا ما أثار غضب النجوم، فالتغيرات وعمليات التجميل تبدو أوضح بكثير عند مقارنة الصور القديمة بالصور الحالية.

صور المشاهير العرب قبل الشهرة

مثلاً في الفترة الأخيرة تداول رواد الشوسيال ميديا صورة قديمة للنجمة اللبنانية سيرين عبد النور مما أثار غضبها ودفعها للرد على المتابعين وهو ما قامت به الفنانة أصالة نصري بعد تداول صور قديمة لها في بداية حياتها الفنية.

في حين يفضل العديد من النجوم تجاهل الأمر باعتباره شيء طبيعي، ويختار آخرين مثل النجم رامي عياش نشر الصور القديمة بنفسه .

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ومن ضمن الصور الصادمة، صورة قديمة تظهر النجمة اليسا قبل سنوات طويلة، وأيضًا صورة الفنانة أحلام مع النجمة نجوى كرم قبل سنوات من الشهرة.

شاهدوا صور المشاهير القديمة التي تمنوا حذفها.

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