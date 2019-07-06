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كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 02:53 مساءً - شهدت مدينة ” سيفنيتسا ” في سلوفينيا مسقط رأس سيدة أمريكا الأولى ” ميلانيا ترامب ” افتتاح تمثالا خشبيا لها .
وبحسب وكالة ” رويترز ” أن التمثال من تصميم الفنان الأمريكي ” براد داوني ” وقام بنحته الفنان السلوفيني ” أليس زوبيفتس ” من الخشب باستخدام منشار كهربائي وتم نحته بالطابع الريفي .
وجاء التمثال بمظهر مضحك إذ لا يحمل أية ملامح لميلانيا ترامب .
وصبغ جزء من التمثال باللون الأزرق مثلما كان لون الفستان الذي ظهرت به ميلانيا ترامب أثناء مراسم تنصيب زوجها دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة .
ونصب التمثال على ضفة نهر سافا في قرية روزنو على بعد 8 كيلومترات عن المدينة التي ولدت فيها ميلانيا .
وبسبب شكل التمثال أثير الكثير من الجدل و تساءل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عما إذا كان العمل يمثل تكريما لميلانيا ترامب أو سخرية منها .
كانت هذه تفاصيل خبر تمثال ميلانيا ترامب يثير الضحك ” تكريم أم سخرية ” !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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