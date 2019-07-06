سيدة تنشر صورا مروعة لها بعد ضربها من حبيبها السابق

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كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 02:53 مساءً - نشرت السيدة ” جينا هيرلي ” التي تعيش بمقاطعة لانكشاير الإنجليزية صورا مروعة لها بعد تعرضها لإعتداء مميت بالضرب من قبل حبيبها السابق .
وظهرت جينا بالصور مصابة بعدد من الكدمات الشديدة حول عينيها ومؤخرة رقبتها وجميع انحاء ظهرها وذراعيها .
وبحسب صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية أن جينا تعرضت لهجوم من قبل صديقها السابق ” مارك وايتسايد ” يوم 4 مايو الماضي .
وحكم عليه يوم أمس في محكمة ” بريستون كراون ” بالسجن لمدة 14 شهرا بتهمة التعدي عليها .
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