سيدة تنشر صورا مروعة لها بعد ضربها من حبيبها السابق

كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 02:53 مساءً - نشرت السيدة ” جينا هيرلي ” التي تعيش بمقاطعة لانكشاير الإنجليزية صورا مروعة لها بعد تعرضها لإعتداء مميت بالضرب من قبل حبيبها السابق .

وظهرت جينا بالصور مصابة بعدد من الكدمات الشديدة حول عينيها ومؤخرة رقبتها وجميع انحاء ظهرها وذراعيها .

وبحسب صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية أن جينا تعرضت لهجوم من قبل صديقها السابق ” مارك وايتسايد ” يوم 4 مايو الماضي .

وحكم عليه يوم أمس في محكمة ” بريستون كراون ” بالسجن لمدة 14 شهرا بتهمة التعدي عليها .

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