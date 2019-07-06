العثور على جـثة متحللة لمواطن بمنزله في جدة

كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 02:53 مساءً - كشفت جهات أمنية في جدة عن تلقيها بلاغا من مواطن أفاد بانبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل القريبة من منزله في أحد الأحياء بوسط جدة .

وبانتقال رجال الأمن والمختصين لموقع البلاغ اتضح وجود جثة متحللة لمواطن ومعروفة الهوية من قبل الشخص الذي بلغ عن الواقعة .

وفتحت شرطة محافظة جدة تحقيقا موسعا في الواقعة وباشرت الأدلة الجنائية في عملها وتم الكشف على الجثة واتضح أن الوفاة وقعت قبل أسبوع .

وينتظر إصدار تقرير مبدئي بالحالة لحين إصدار تقرير نهائي من قبل الجهات المختصة التي أحيل إليها ملف الواقعة لاستكمال التحقيقات .

وتولى مركز شرطة النزهة إكمال التحقيقات لمعرفة حيثيات القضية والأسباب الحقيقية وراء الوفاة بحكم الاختصاص .