العثور على جـثة متحللة لمواطن بمنزله في جدة

كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 02:53 مساءً - كشفت جهات أمنية في جدة عن تلقيها بلاغا من مواطن أفاد بانبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل القريبة من منزله في أحد الأحياء بوسط جدة .
وبانتقال رجال الأمن والمختصين لموقع البلاغ اتضح وجود جثة متحللة لمواطن ومعروفة الهوية من قبل الشخص الذي بلغ عن الواقعة .
وفتحت شرطة محافظة جدة تحقيقا موسعا في الواقعة وباشرت الأدلة الجنائية في عملها وتم الكشف على الجثة واتضح أن الوفاة وقعت قبل أسبوع .
وينتظر إصدار تقرير مبدئي بالحالة لحين إصدار تقرير نهائي من قبل الجهات المختصة التي أحيل إليها ملف الواقعة لاستكمال التحقيقات .
وتولى مركز شرطة النزهة إكمال التحقيقات لمعرفة حيثيات القضية والأسباب الحقيقية وراء الوفاة بحكم الاختصاص .
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