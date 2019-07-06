هدية فنية قيمة من فلاديمير بوتين للبابا فرانسيس.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هدية غير تقليدية للبابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، أثناء مراسم زيارته له.

الرئيس الروسي كان قد طلب من المخرج الروسي، أندريه كونتشالوفسكي، نسختين أصليتين من فيلمه Sin “الخطيئة”، الذي أخرجه عام 2018، عن حياة الرسام والنحات الإيطالي مايكل أنجلو، لكن أحدا لم يخطر بباله أن تقع إحدى هذه النسخ في يد البابا فرانسيس شخصيا، حيث أهداها بوتين له بمناسبة الزيارة.

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كما قدم فلاديمير بوتين إلى البابا أيقونة “القديسين بطرس وبول” وكذلك نسخة من ألبوم يتضمن أعمال مايكل أنجلو.

بوتين - الذي سبق والتقى البابا فرانسيس مرتين من قبل – كان قد وصل إلى الفاتيكان في بداية زيارة تستغرق عشر ساعات لإيطاليا وتشمل أيضا إجراء محادثات مع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

ودخلت سيارة بوتين الليموزين السوداء مدينة الفاتيكان متأخرة بأكثر من 50 دقيقة عن موعدها.. وكان بوتين تأخر 50 دقيقة عن اجتماعه الأول مع البابا فرانسيس في عام 2013، وتأخر أيضا لأكثر من ساعة عن اللقاء الثاني في عام 2015.