إصابة الفنانة أمل عباس بالشلل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة العراقية أمل عباس، تطورات حالتها الصحية، بعد الجراحة التي خضعت لها في الهند، قبل شهور.

وقالت في تصريحات صحفية: «حاليًا أرقد في مستشفى الطب الطبيعي بالكويت، وما زلت أتلقى العلاج حتى أتمكن من المشي مجددًا، وذلك بعد العملية التي أجريتها في الهند لتغيير الصمام، وعملية الظهر لإزالة كتلة دم في العمود الفقري أثرت على النخاع الشوكي وتسببت لي بالشلل بعد العملية مباشرة».

وأضافت: «لا أستطيع المشي منذ ما يقارب 8 أشهر، وأتلقى العلاج الطبيعي بمستشفى الطب الطبيعي بالكويت منذ أربعة أشهر».

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وأوضحت أن أطباء المستشفى في الكويت أكدوا لها انتهاء العلاج، لكنها لم تستطع المشي.

كما ذكرت أن العديد من زملائها الفنانين يقومون بزيارتها، منهم هدى حسين، ومريم الصالح، ومحمد الحملي، وطارق العلي، ومصممة الأزياء الكويتية رجاء البدر، والفنانة ياسة.

وكانت الفنانة العراقية المقيمة بالكويت، قد وجهت قبل خضوعها للجراحة نداء استغاثة للفنانين طالبتهم فيع بمساعدتها في جمع مبلغ مالي وقدره 7 آلاف دينار كويتي، ما يعادل 21 ألف دولار تقريباً، لإجراء عملية بالغة الدقة والخطورة في قلبها.

وكان من أوائل النجوم الذين تكفلوا بعلاجها الفنانة الإماراتية أحلام، والتي تكفلت بمصاريف السفر والإقامة في الفندق، ورجل الأعمال بدر العتيبي، وعدد أخر من النجوم.