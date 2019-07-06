نشوى مصطفى تحتفل بزفاف نجلها وسط حضور النجوم.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة
احتفلت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، بزفاف نجلها عبدالرحمن، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور عدد من النجوم.
وشارك في الحفل كل من الفنانة منال سلامة، ورانيا فريد شوقي، وإيمي سالم، وأنوشكا، ولقاء سويدان، وابنتها جومانا، وعزة مجاهد، ابنة الفنانة فيفي عبده، والفنان إدوارد، وماجد الكدواني، وعلي ربيع، ومحمد عبدالرحمن “توتا”.
وأحيا الحفل الفنان مصطفى قمر، والذي قدم باقة مميزة من أهم أغانيه التي تفاعل معها حضور الحفل بشكل كبير.
الفنانة المصرية كشفت في فيديو نشرته الفنانة منال سلامة، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، أنها يوم زفافها لم تكن ستقيم حفل زفاف، وأن الفنانة منال سلامة هي من تكفلت بتجهيز حفل الزفاف لها مؤكدة أنها صديقتها المقربة والجدعة.
من ناحية أخرى، تستعد نشوى مصطفى لزفاف ابنتها خلال الفترة القليلة المقبلة، وكانت قد كشفت في منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، أنها مشغولة بتجهيز شقتي نجلها وابنتها وبسبب ذلك لم تتمكن من مشاهدة فيلم “الممر” بالسينما.
يذكر أن نشوى مصطفى، تزوجت من زوجها الحالي عماد، بطريقة تقليدية “صالونات”، وأنجبت منه نجلها عبدالرحمن، وابنتها مريم، والتي تعمل في مجال تصميم الأزياء.
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