كيم كاردشيان تحصل على تعويض مالي ضخم

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قضت محكمة في كاليفورنيا، بتعويض نجمة تلفزيون الواقع، وعارضة الأزياء الأمريكية، كيم كاردشيان، بمبلغ وقدره 2.7 مليون دولار.

ووفقا لموقع “ذا فيرج”، كان قاضي المحكمة قد ألزم شركة أزياء بريطانية، بدفع التعويض للنجمة العالمية البالغة من العمر 38 عاما، وذلك عن تقليد مظهرها وملابسها لكسب المال، كما أمر الشركة بدفع 59600 دولار أخرى، أتعاب محاماة.

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وكانت كيم كاردشيان قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة الأزياء البريطانية “Missguided”، اتهمت فيها الأخيرة باستخدام “شخصيتها وعلامتها التجارية” دون إذن منها، وكذلك وضع وسم “tag” لها باستمرار على موقع “إنستجرام” للتواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تدفع شركة الأزياء التعويضات المالية، بعدما فشلت في الرد على دعوى كيم، والدفاع عن نفسها، خاصة بعد أن قدمت “نجمة تلفزيون الواقع” الدليل المادي، الذي يشمل صورة من موقع “Missguided” و”إنستجرام”، لعارضة أزياء تابعة للشركة وهي ترتدي فستانا ذهبي اللون مطابقا لفستان كيم كاردشيان الذي صمم خصيصا لها، وصورة لكيم نفسها، وإلى جانبها تعليق يقول: لدينا فستان كيم كاردشيان، هناك بضعة أيام فقط للحصول عليه عبر الإنترنت.

وجاء في نص الدعوى، إن استخدام شركة الأزياء للصور الحقيقية للنجمة العالمية، جعلها تبدو كأنها تعمل لحساب الشركة، وتروج لبضائعها، وليس من الواضح، سبب عدم استجابة شركة “Missguided” لدعوى كيم كاردشيان، ولكنها في المقابل، حذفت صورها من حساب “إنستجرام” الخاص بها.