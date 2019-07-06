سلاف فواخرجي تتفاءل بالغراب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بنشرها صور من عطلتها بروسيا، برفقة نجلها، وظهر معهما طائر عبرت عن مدى تفاؤلها وحبها له على خلاف غيرها والذين يعتبرونه رمزًا للتشاؤم وهذا الاعتقاد سائد كثيرًا لدى العرب.

سلاف، نشرت صورًا لها وهي تحمل غراب، وعلقت عليها قائلة: “من صغري وأنا أتفاءل بالغراب، وأفرح لما بسمع صوته، بعرف إنو غراب”.

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وأضافت: “بس هيك بالشام عنا شجر عالي وبكذا مكان بيتجمعوا الغربان، حديقة المتحف، الجامعات، الآداب والهندسة والحقوق، وبكتير مناطق سكنية مثل المزرعة مثلا، أوقات منتوارث عادات بدون ما يكون إلها أسباب مقنعة، وبتبقى مسلمات بدون ما نفكر فيها”.

وتابعت: “عمومًا الواحد أحلى إنو يدور على أشياء تخليه يتفاءل أحسن، وما يكون أسيرا للتشاؤم، ويفكر قبل ما يتبنى أي عادة إنو ليش ومشان شو”.

من ناحية أخرى، شاركت سلاف فواخرجي، في المسلسل السوري “هوا أصفر”، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة الفنان يوسف الخال.