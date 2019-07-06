أحمد حلمي رجل عجوز في «خيال مآتة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل النجم المصري أحمد حلمي تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “خيال مآتة”، والذي يجسد من خلاله حلمي ضمن أحداث فيلمه الجديد شخصية مهندس ديكور يدعى “زيزو”، فهو شخصية شكاكة، يشك في كل من حوله.

ويدور العمل حول هذا الشاب في فترة الستينات، حيث تبدأ أحداث الفيلم بشخصية حلمى وهو رجل عجوز يعيش فى الألفينات، ويبدأ يروى حكايته وذكرياته وهو شاب وعن المعاناة التى عاشها وكيف التقى بحبيبته “باكينام”، وتجسدها النجمة منة شلبى، ويكشف أيضا الطرق والأساليب التى استخدمها ليتزوج حبيبته باكينام.

وينتمي العمل للشكل الكوميدى، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمى فى أغلب المشاهد، حيث انتهى الأخير من تصوير مشهد حفل زفافه على منة شلبي، يوم الخميس، داخل إحدى لوكشيانات مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر.

ويشارك في بطولة فيلم “خيال ماَتة” الفنان أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسني، لطفي لبيب، عبدالرحمن أبوزهرة وغيرهم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.