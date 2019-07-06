خاص-“نسمة”.. موهبة ابداعية تفرض نفسها بقوة في عالم الفن

هي شابة موهوبة وطموحة، تخطو اليوم اولى خطواتها في عالم الفن والغناء والعزف، معتمدة طريقًا واسلوبًا جديدين خاصين بها، بعيدًا عن كل ما هو سائد اليوم في المجال الفني المكتظ ببعض المتطفلين على الفن.

من عالم الهندسة الى عالم الفن، انتقلت الشابة نسمة بكامل ارادتها، متسلحة بموهبة فريدة تختلف فيها عن سائر زملائها في هذا المجال، فإلى جانب امكاناتها في الغناء بعدة لغات وبكافة الالوان الشعبية والرومانسية وغيرها، تتميّز نسمة بكونها اول فنانة شابة في الشرق الاوسط تعزف على آلات النفخ كالمزمار وال flute، بالاضافة الى عزفها على البيانو وغيره من الآلات الموسيقية.

بإمكان نسمة أن تشعل أجواء أي مناسبة تشارك فيها، حيث تقدم أجمل وأشهر الاغنيات بطريقة مميزة ومختلفة عن كل الفنانين لأنها اختارت لنفسها نمطاً استثنائياً نادراً بين زميلاتها النجمات، فتلمس تفاعل الحضور والجمهور الذي يردد الاغنيات مع نسمة ضمن أجواء من الفرح والفن والأصالة.

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مؤخرًا، اصدرت نسمة أولى اغنياتها التي جاءت بعنوان “معك برتاح”، حيث تعاونت فيها مع شاعر الهيتات احمد ماضي، والملحن المبدع طارق ابو جودة والموزع الرائد ناصر الاسعد، كما طرحت نسمة اغنيتها على طريقة الفيديو كليب الذي حمل توقيع المخرجة المميزة هيفاء الفقيه، فحصدت نسبة مشاهدة عالية جدا على قناتها عبر موقع يوتيوب، حيث اظهرت المخرجة من خلال الفيديو كليب كل مواهب نسمة، أكان الغناء أو العزف، فأعطت المُشاهد فكرة عامة ونبذة عن نسمة الفنانة الموهوبة التي تدخل عالم الفن من ابوابه الواسعة، والقادرة بالتالي على منافسة النجمات الموجودات على الساحة اليوم.

إذًا الساحة الفنية على موعد مع نجمة من عيار ابداعي جديد تسلحت بالثقافة والمعرفة الفنيّة وإيمان كبير بجمهور باحث عن كل جديد بعيداً عن الرائج والعادي على أمل أن تصل رسالتها الفنية الى كل بيت لبناني وعربي وأن تخطو خطوات واثقة وثابتة متخطية مرحلة التعريف عن نفسها ومنتقلة الى مرحلة النجومية المطلقة شرط ان تستمر بانتقاء اغنياتها بمسؤولية كبيرة وحس فني عالي.

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