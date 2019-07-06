الين لحود تفقد اعصابها بسبب بوراك أوزجيفيت: “شعب اهبل”

على ما يبدو ان حضور الممثل التركي الشهير بوراك أوزجيفيت الى لبنان والحالة الجماهيريّة التي واكبت زيارته لافتتاح محل ألبسة في الساعات الماضية، استفزت الفنانة الين لحود التي انتقدت الجمهور الذي تدافع لاستقبال “بوراك” والتقاط الصور معه.

ألين قامت بنعت الحضور “بالشعب الاهبل”، كذلك لم تسلم المسلسلات التركية من الهجوم الكبير منها، في تغريدة فاجأت الجميع خاصة أن محبي الين لم يتعودوا عليها أن تتحدث بهذا الأسلوب القاسي واستعمال كلمات لا تليق بها كفنانة من عائلة فنيّة عريقة.

وبعد عدة تقارير أفادت عن تدافع الحضور لمشاهدة النجم التركي الشهير وإغماء بعض المراهقات عند رؤيته والصريخ والضجيج الذي واكب الزيارة، كتبت ألين لحود عبر حسابها على تويتر: “اغمي على قلبك تسلميلي؟؟ كرمال بوراك؟؟ “وآكلي تاكلك” انت وكل من نمَّ بك ثقافة المسلسلات التركية “شعب اهبل”. وأكملت ألين: “ديكتاتور واكثر تحتاجون لتتربوا وتصبحون من الناس… مراهقات سخيفات دون تربية والنعم من هكذا عائلات قاموا بتربية اولادهم على هكذا اصناف من اشباه البشر”. وختمت كلامها بهاشتاغ #تفه

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لكن تغريدة ألين لم تمر مرور الكرام خاصة أن الكثير انتقدها، هناك من طالبها بالهدوء وقال لها “حب الجمهور للفنان ليست جريمة وانت بذات نفسك تتمنين أن يأتي اليوم ويحشد الجمهور من حولك ثم أن المسلسلات التركية مثلها مثل الدراما اللبنانية، ليس من الخطأ متابعتها ولا نريد ان نحمّل بوراك جريمة الاتراك العثمانيين الذين احتلونا ٤٠٠ سنة في حال كنت تكرهينه لهذا السبب”.

مغرد آخر سأل بسخرية “من هي الين لحود تغني أو تمثل؟

هناك من دافع عن وجهة نظرها وقال “معك كل الحق يقلدون الغرب “في هبله” لان كل شيء فرنجي برنجي”.

أيضاً مغرّد آخر قال لها “ان كان تغريدك بهدف توعيتهُنَّ ، فلم تصيبي الهدف إطلاقاً”.