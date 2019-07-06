"بلا هيبة" يتلقى دعوى قضائية من "الهيبة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تلقت شركة "فالكون فيلمز" الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "بلا هيبة" بطولة عباس جعفر تبليغًا بدعوى قضائية من شركة "الصبّاح" الشركة المنتجة لمسلسل "الهيبة" بأجزائه الثلاثة للممثل السّوري تيم حسن، وذلك بسبب استخدام الاسم والتعرّض للمسلسل بالسّخرية.

وصرّح المنتج المنفذ رائد سنّان من شركة "فالكون فيلمز" أن الدعوى أثارت استغرابه خصوصًا أن الفيلم لم يعرض حتى الآن ولا يعرف مضمونه نهائيًا كما أن تسمية "بلا هيبة" لا تدلّ على مكان معين كما يحصل في مسلسل "الهيبة" لأنه استخدمها كصفة للبطل ليس إلّا.

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وأكّد سنّان في تصريح صحفي أن الدعوى ستردّ حتمًا؛ لأن اختيار أسماء الأعمال الفنية يتشابه إلى حد كبير، واحيانًا يتطابق الاسم بعيدًا عن المضمون.

من ناحية آخرى، أعلن أن فيلم "بلا هيبة" سيعرض خلال الأسبوع الأول من شهر آب/ أغسطس المقبل وهو من كتابة وإخراج رافي وهبي، إنتاج صبحي سنان، منتج منفذ رائد سنان، ومن بطولة عباس جعفر، كميل سلامة، ستيفاني عطالله، ميراي بانوسيان، ودارينا الجندي.