جيف بيزوس يُنهي إجراءات طلاقه باتفاق كلّفه مليارات الدولارات.. تعرّفي على قيمته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أنهى جيف بيزوس مؤسس "أمازون" وماكينزي بيزوس، اتفاق طلاقهما بتكلفة بلغت قيمتها 38 مليار دولار، بحسب وكالة "بلومبرغ نيوز".

وتحصل ماكينزي 49 عامًا بحسب الاتفاق، على ما يقرب من 19,7 مليون سهم في "أمازون. كوم" أي 4 % من إجمالي أسهم الشركة؛ ما يضعها في المرتبة الثانية والعشرين في تصنيف "بلومبرغ" لأصحاب المليارات.

وأعلنت ماكينزي بيزوس وهي روائية عزمها التخلي عن أسهمها في "واشنطن بوست"، وشركة "بلو أوريجين" لاستكشاف الفضاء، لحساب جيف بيزوس، وكذلك الأمر بالنسبة لحق التصويت المتصل بأسهمها المتبقية في "أمازون"، كما تعهدت بتقديم نصف ثروتها للأعمال الخيرية.

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وكان قاض في مقاطعة كينغ بولاية واشنطن، أنهى اتفاق الطلاق، وسيحتفظ جيف بيزوس (55 عامًا) بـ 12 % من أسهم المجموعة، وسيبقى أثرى أثرياء العالم.

وتزوج جيف وماكينزي في عام 1993 ولهما 4 أبناء، وأسس جيف بيزوس "أمازون" في مرآب منزله في سياتل العام 1994 قبل تحويلها إلى مجموعة عملاقة تهيمن على التجارة الإلكترونية.