زوجة عزت أبو عوف تكشف تفاصيل أيامه الأخيرة.. فماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت أميرة، زوجة الفنان المصري الراحل، عزت أبو عوف، صورةً تجمعهما من خلال حسابها على فيسبوك، وذلك بعد مرورِ عدةِ أيامٍ على وفاته، وعلقت أميرة على الصوّرة قائلة: "حب العمر كله... الزوج والأب والصديق... عشرة 25 سنة".

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وصرحت أميرة أبو عوف، أنها كانت دائمًا تتواجد بجانبه في أيامه الأخيرة، داخل المستشفى، ونفت ما قيل عن عدم تواجدها بجانبه، خلال فترة مرضه.

وأضافت أميرة في تصريحاتٍ صحفية: "كُنت المسؤولةَ عن كل تفاصيله، من أكلٍ وشرب، ومواعيد الأدوية، ومواعيد النوم، بعد كل ذلك، كيف سأتركه في المستشفى، وأنا الوحيدة، التي كانت تعرفُ أمور يومه، وعمله أيضًا".

وتابعت: "بفقداني لعزت فأنا فقدت الأب، والأخ، والصديق، والزوج، والدنيا كلها، وأدعوا الله أن يُعطيني الصبر على رحيله، وأن يرحمه ويغفر له".

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يُذكر أن الفنان الكبير عزت أبو عوف، رحلَ بعد صراعٍ مع المرض، خلال الفترة الماضية، عن عمرٍ ناهز الـ71 عامًا، مُخلفًا وراءه العديد من الأعمال، التي قدمها سواء في التلفزيون، أو السينما.

وتزوج الراحل من أميرة في عام 2015، بعد أن تولت إدارة أعماله ما يقرب الـ 18 عامًا.