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شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يهنىء الشعب الجزائرى بعيد الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان عاصى الحلانى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يهنئ فيه الشعب الجزائري بعيد الاستقلال، وعلق عليها قائلاً: "كل عام والجزائر وشعبها الطيب العظيم بالف خير واستقرار وامن وامان.. مبروك عيد الاستقلال".
يشار إلى أن عاصى الحلانى طرح فيديو كليب "اضحكي" وحقق نسبة مشاهدة عالية على يوتيوب، يوم 3 يونيو الماضى، من كلمات عامر لاوند، وألحان علي حسون، وتوزيع سليمان دميان، طارق مجدلاني.
وكان عاصي الحلاني قد أحيا حفلًا غنائيًا ساهرا له يوم السبت 22 يونيو الماضي، ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب.
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