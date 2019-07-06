شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتظار دام لأكثر من عامين، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الفنتازيا والخيال Stranger Things الموسم الثالث من السلسلة فى 8 حلقات جديدة، وسرعان ما تهافت عشاق السلسلة لرؤية الموسم الجديد الذى نجح فى الصعود بتقييم المسلسل بشكل عام لـ 8.9 عبر موقع IMDB.

وأجمع متابعو السلسلة الشهيرة بعد مشاهدتهم للحلقات الثمانى، على أن النهاية ستجبر المشاهد على البكاء لمدة طويلة، ودشن العديد من عشاق المسلسل الكثير من التغريدات التى تصف الحلقة الأخيرة بالجنون.

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وكتب احد المغردين تعليقاً على الموسم الثالث، "لقد دمرتنى الحلقة الاخيرة، لم ابكى كثيراً بهذا الشكل منذ فترة طويلة على نهاية مسلسل"، وأضاف آخر " لقد انتهيت من مشاهدة الموسم الثالث، وجعلتنى الحلقة الأخيرة أبكي لمدة 40 دقيقة متواصلة".

وانضمت مؤخراً للموسم الثالث شخصيتان رئيسيتان جديدتان إلى فريق عمل المسلسل، وهما جيك بوسى وكارى إلويز، ومن المقرر أن يلعب كارى دور العمدة كلاين، بينما يلعب جيك دور "بروس"، وتدور أحداث المسلسل فى بلدة هوكينز الأمريكية، داخل أحد المختبرات العلمية التابعة للحكومة آنذاك، والتى تسببت فى مرور البلدة بالعديد من الأحداث الخارقة للطبيعة، بعد تجاربها على البشر، والبحث عن كائنات ذات قوة خارقة، ويسرد المسلسل ثمانينيات القرن الماضى.