شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل النجم العالمى ريتشارد مادن صاحب شخصية "روب ستارك" فى مسلسل Game of thrones، على الدكتوراه الفخرية من المعهد الملكى فى أسكتلندا بعد تخرجه منه عام 2007، بعدما حرص المعهد على تكريم طلابه المتفوقين فى مختلف المجالات.

وبحسب صحيفة ladbible فإن الممثل البالغ من العمر 33 عاماً، حصل على الدكتوراه الفخرية كونه أحد أفضل طلاب المعهد فى مجال السينما والدراما، وظهر مادن فى الصور التى نشرتها الصفحة الرسمية للمعهد وهو يرتدى ثوب التخرج والنظارات الشمسية.

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وعلى سياق متصل تجرى محادثات الآن من أجل ضم "مادن" لطاقم عمل الفيلم الجديد، الذى ستنتجه شركة مارفل للإنتاج السينمائى بعنوان The Eternals بجوار النجمة العالمية انجلينا جولى، والمقرر طرحه العام المقبل ضمن الخطة الجديدة للشركة، وسيلعب دور إيكاريس، وهو عضو فى سباق الفروع البشرية المعروف باسم الأيتيرنالز، ضمن أحداث الفيلم الجديد فى حال موافقته على الانضمام.

واشتهر الممثل ريتشارد مادن بدوره فى مسلسل GOT، الشهير الذى استمر تجسيده للدور لمدة ثلاثة مواسم انتهت فى الموسم الثالث بموته فى حادث الزفاف الدموى الشهير، ومن ثم انضمامه للعديد من الأدوار السينمائية والدرامية التى ساعدت كثيراً فى ارتفاع نجمه وسط نجوم وفنانين هوليود، ويمتلك جائزة الجولدن جلوب ضمن رصيد انجازاته، وتنتظر دور العرض العالمية طرح فيلمه القادم بعنوان Rocketman، والمرجح أن ينافس فى مهرجان كان السينمائى القادم.