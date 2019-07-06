شكرا لقرائتكم خبر عن فريق واما يبدأ دعاية ألبومه الجديد بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع فريق "واما" اللمسات الأخيرة على انتهاء الألبوم الجديد، والذى يضم 13-إلى 15 أغنية تقريبا، من المقرر أن يتم الكشف عن البوسترات الدعائية للألبوم خلال أسبوعين، على أن يتم طرحه خلال الشهرالمقبل على أقصى تقدير.
وتعاون أعضاء فريق "واما" مع العديد من الشعراء والملحنين، ومنهم هانى رجب، وجمال الخولى، والملحن مديح محسن، ورامى جمال، والموزع أمين نبيل.
يذكر آن فريق "واما" هو واحد من أشهر فرقة الغنائية في مصر، والتى يتكون من نادر حمدي وأحمد الشامي ومحمد نور وأحمد فهمي، ومن أغاني فرقة "زى مابحلم"،"مشوار طويل"،"كان ياما كان"،"يا غالية عليا".
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