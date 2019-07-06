- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. بريانكا شوبرا ونيك جوناس يعدان "الباستا" باحترافية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم العالمى نيك جوناس أن يظهر مدى اهتمام زوجته نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا بالطهى، ونشر النجم البالغ من العمر 26 عاما مقطع فيديو قصير على صفحته الشخصية على "إنستجرام" يظهر بريانكا وهى تطهو الـ"باستا"، وبمقطع آخر جاء دور جوناس ليظهر وهو ممسكا بالـ"مكرونة".
كما نشر جونا صورتين له ولبريانكا وهما يمسكان بعجينة المكرونة قبل إعدادها، وهى الصور التى لاقت إعجاب قطاع كبير من مرتادى صفحة جوناس على "إنستجرام".
بريانكا شوبرا
نيك جوناس
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور.. بريانكا شوبرا ونيك جوناس يعدان "الباستا" باحترافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.