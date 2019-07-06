شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. بريانكا شوبرا ونيك جوناس يعدان "الباستا" باحترافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم العالمى نيك جوناس أن يظهر مدى اهتمام زوجته نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا بالطهى، ونشر النجم البالغ من العمر 26 عاما مقطع فيديو قصير على صفحته الشخصية على "إنستجرام" يظهر بريانكا وهى تطهو الـ"باستا"، وبمقطع آخر جاء دور جوناس ليظهر وهو ممسكا بالـ"مكرونة".

كما نشر جونا صورتين له ولبريانكا وهما يمسكان بعجينة المكرونة قبل إعدادها، وهى الصور التى لاقت إعجاب قطاع كبير من مرتادى صفحة جوناس على "إنستجرام".



بريانكا شوبرا