شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للبوس.. عبد الرحمن أبو زهرة لحفيدته: البوسة بـ50 جنيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة اليوم العالمى للبوس، اليوم السبت، نشرت سارة صبرى حفيدة النجم الكبير عبد الرحمن أبو زهرة عبر موقع الصور والفيديوهات فيديو وهى تحضن جدها.

وطلبت منه أن يقبلها من خدها إلا أنه رفض قائلا: "إيه ده لأ.. الواحدة بخمسين جنيه"، لتحاول تقبيله على غفلة بعدها، ثم تحتضنه معبرة له عن حبها، ليرد ضاحكًا: "لا كده بقا ده إحنا هنعمل فيلم".

يشار إلى أن عبد الرحمن أبو زهرة شارك فى موسم رمضان الماضى من خلال مسلسلين الأول "هوجان" للنجم محمد إمام والثانى مسلسل "علامة استفهام" للنجم محمد رجب.