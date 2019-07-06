شكرا لقرائتكم خبر عن المغربى حاتم عمور يختتم ثالث ليالى تيميتار الأمازيغية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "يا كون تشوفوا حالى يا بعد واش صارالى واه عليها كيا" بهذه الكلمات من أشهر أغانيه وضع المطرب المغربى حاتم عمور لمسته الغنائية فى ختام ثالث ليالى مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية.
زحام جماهيرى شهدته ساحة الأمل المحتضنة للحفز فى قلب مدينة أغادير الساحلية، تمكن عمور من نشر حالة من البهجة والرقص على الحضور خلال تقديمه توليفة من أبرز أغنياته، مثل "آخر مرة" و"بلا عنوان" و"يما" وحسدونا"، ليسدل بها ستار أولى إطلالاته فى المهرجان الأمازيغى العريق بالجنوب المغربى.
ويعود تيميتار هذا العام بنسخته السادسة عشرة محتضنا أكثر من أربعين حفلة موسيقية على مدار أربعة أيام متتالية، مقدما توليفة سماعية للموروث الأمازيغى ولمسات من التجارب الموسيقية العربية والعالمية وحتى المغاربة، منها السورية فايا يونان والجزائرى سفيان السعيدى والفرقة المغربية إينوراز والمغربية سكينة فحصى.
كانت هذه تفاصيل خبر المغربى حاتم عمور يختتم ثالث ليالى تيميتار الأمازيغية.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.