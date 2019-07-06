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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو احتفال فيكتوريا وديفيد بيكهام بعيد زواجهما تخطى الـ2.4 مليون likes والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة فيكتوريا بيكهام بعيد زواجها الـ20 مع لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام فى أجواء رومانسية ساحرة، حيث قرر الثنائى الاحتفال بطريقة غير تقليدية تجعل هذه الذكرة عالقة دائما بأذهانهم.
وصل الزوجين فيكتوريا وديفيد إلى باريس، وتمتعا بجولة مميزة فى قصر فرساى "Château de Versailles"، ونشرت فيكتوريا على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو قصير جمع عددا من الصور التى التقطها الزوجان خلال احتفالهما الخاص، وأكدت فيكتوريا أنها لا تصدق مرور 20 عاما على زواجها من بيكهام، وحصل الفيديو على أكثر من 2.4 مليون likes خلال 21 ساعة فقط.
فيكتوريا و ديفيد
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