شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يستقر على أمينة خليل لتجسيد البطولة النسائية فى فيلم "لص بغداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم محمد إمام خلال الأسابيع المقبلة لاستئناف تصوير فيلمه "لص بغداد" من إخراج أحمد خالد موسى، حيث صور منه 40%، ليتوقف بعدها التصوير لانشغاله بمسلسله الأخير "هوجان"، الذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه فى الموسم الرمضانى الماضى.

واستقر صناع "لص بغداد" على الفنانة أمينة خليل، لتجسد البطولة النسائية ضمن أحداث الفيلم، حيث تعاقدت أمينة بشكل رسمى مع شركة سينرجى فيلمز المنتجة للعمل خلال الأيام الماضية، وتحضر أمينة حالياً مع الاستايلست ملابس الشخصية التى تقدمها فى الفيلم، لتصبح جاهزة مباشرة للتصوير.

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وفى سياق متصل استقر النجم محمد إمام ومسؤلو سينرجى على دولة "تايلاند" فى شرق آسيا، لتصويرالمشاهد الخارجية لـ"لص بغداد"، والمقرر طرحه فى دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث كان من المفترض السفر إلى بلغاريا، لكن مع البحث والتدقيق وجدت الشركة أن تايلاند ستكون قريبة من شكل الأحداث، نظرا لطبيعتها القريبة الشكل العربى.

يشارك فى بطولة فيلم "لص بغداد" كل من فتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.

يشار إلى أن آخر أعمال أمينة خليل فيلم "البدلة" مع النجم تامر حسنى وأكرم حسنى، من إخراج ماندو العدل، وتأليف أيمن بهجت قمر.