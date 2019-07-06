شكرا لقرائتكم خبر عن يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص النجم العالمى "فان ديزل" صاحب شخصية "دوم" الرئيسية فى فيلم الأكشن والإثارة Fast & Furious 9، على مشاركة جمهوره تفاصيل تصوير الجزء التاسع من السلسلة الشهيرة يوماً بيوم من داخل كواليس الفيلم الجديد.
وينشر ديزل يوما بيوم صوراً من داخل كواليس التصوير بصحبة نجوم العمل الجديد الذين يشاركونه البطولة أمثال الممثلة العالمية ميشيل رودريجيز، وعدد آخر من النجوم، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام.
وظهر "ديزل" فى مقطع الفيديو الأخير الذى نشره بصحبة الممثل العالمية جوردانا بروستر، التى تجسد شخصية شقيقته "ميا" ونجلها الذى يظهر لأول مرة ضمن الأحداث عقب وفاة الممثل العالمى بول ووكر.
ونشر ديزل مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصى منذ ساعات لليوم العاشر من داخل كواليس تصوير الجزء التاسع من السلسلة المقرر عرضه العام المقبل فى شاشات السينمات.
وفى سياق متصل أكدت بعض التقارير، غياب الممثل داووين جونسون عن الظهور فى الجزء القادم من السلسلة لانشغاله بتصوير فيلمه القادم hobbs and show المقتبس أحداثه من Fast & Furious الذى يشاركه فيها الممثل العالمى جايسون ستاثام.
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