بالفيديو| منة فضالي تواصل تدريبات الملاكمة في "الجيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة منة فضالي مقطع فيديو لها وهي تمارس التمارين الرياضية من الجيم، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت منة خلال الفيديو بالملابس الرياضية وهي تمارس التدريبات على الملاكمة، بمساعدة مدربها. وحرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة جمهورها بصور وفيديوهات خلال الأيام الماضية وهي تمارس التمارين الرياضية. يُذكر أن أخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "أفراح إبليس 2"، بجانب جمال سليمان، وصابرين ومن إخراج أحمد خالد أمين، إلى جانب مشاركتها في مسلسل "قيد عائلي" بطولة ميرفت أمين وصلاح عبدالله، إخراج تامر حمزة.

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