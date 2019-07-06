إنجي علي توجه رسالة لريهام سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: وجهت الفنانة والمذيعة إنجي علي رسالة حب وتقدير للإعلامية ريهام سعيد بعد الإعلان عن تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا. ونشرت إنجي صورة لريهام سعيد، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ألف سلامه عليكي يا ريهام ان شاء الله ربنا هيتم شفائك على خير وترجعي بسرعة لبيتك وولادك وشغلك ربنا معاكي أنتي قدها حبيبتي يا شافي يا معافي يا رب". وعلقت الفنانة غادة عادل على الصورة: "يا رب اشفيها".

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