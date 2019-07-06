بالفيديو| رانيا يوسف مداعبةً كلابها: "ميمي وبندق ولادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بمقطع فيديو، ظهرت خلاله فور وصولها إلى منزلها وكلبان في استقبالها، وذلك عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام". وفي تعليقها على الفيديو، كتبت رانيا: "ميمي وبندق ولادي اللي بيستقبلوني أول ما برجع البيت بعد تعب يوم طويل". انتهت رانيا يوسف من تصوير مسلسل "مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

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