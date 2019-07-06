بعد أزمة كهربا مع الزمالك.. أحمد سعد يوجه له رسالة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
وجه الفنان أحمد سعد رسالة إلى صديقه محمود كهربا لاعب نادي الزمالك، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشر سعد صورة تجمعه بكهربا وكتب: "كهربا اللي عامل كهربا في عالم الرياضة ما شاء الله عليك يا صاحبي.. يا رب من نجاح إلى نجاح".
ويُعاني كهربا في الوقت الحالي من أزمة مع نادي الزمالك، إذ أنه غاب عن تدريبات الفريق في إطار التحضير لاستكمال الموسم الحالي والتحضير للموسم الجديد.
وانقطع اللاعب عن التدريبات بداعي أن عقده مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري، فيما يؤكد مسؤولو النادي الأبيض أن اللاعب مرتبط بعقد حتى عام 2022.
وأكمل المصدر الذي قال في تصريحات لـ"الخليج 365" إن أحد الأندية في الدوري التركي - دون أن يذكر الاسم - مهتم بضم اللاعب وأن الأيام المقبلة قد تشهد حسم الأمور.
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