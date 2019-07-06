سوزان نجم الدين تبعث برسالة لوالدتها عبر "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة السورية متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعها بوالدتها أثناء تواجدهما في العاصمة السورية "دمشق".

وكتبت سوزان في تعليقها على الصورة التي ظهرت خلالها وهي تضع رأسها على كتف والدتها: "في أحلى وأغلى وأصدق من هالحضن؟.. الله لا يحرمنا من حنانك ورضاكي يا أمي الحبيبة ويخليلنا ياكي ملكة متوجة بقلوبنا".

يُذكر أن سوزان نجم الدين شاركت في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "ابن أصول"، إلى جانب ظهورها كضيف شرف في فيلم "حملة فرعون"، المعروض حاليًا في دور العرض السينمائي.