صورة| محمد أمين راضي يعلن انتهاء تصوير "مملكة ابليس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أعلن المؤلف محمد أمين راضي عن انتهاء تصوير مسلسل "مملكة إبليس" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". ونشر أمين صورة له مع الفنانة غادة عادل، وعلق عليها قائلا: "فركش تصوير مملكة ابليس". مسلسل "مملكة إبليس"، تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة رانيا يوسف وغادة عادل وإيمان العاصي وأحمد داوود ومحمود الليثي.

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