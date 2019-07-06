عاصي الحلاني يهنئ الشعب الجزائري بعيد الاستقلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حرص المطرب اللبناني عاصي الحلاني على تهنئة الشعب الجزائري بعيد الاستقلال، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". ونشر عاصي صورة للعلم الجزائري، معلقًا: "كل عام والجزائر وشعبها الطيب العظيم بألف خير واستقرار وأمن وأمان.. مبروك عيد الاستقلال". يُذكر أن أخر أعمال المطرب عاصي الحلاني كان فيديو كليب "اضحكي" الذي حقق مشاهدة عالية، من كلمات عامر لاوند، وألحان علي حسون، وتوزيع سليمان دميان، طارق مجدلاني.

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