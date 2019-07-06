"أهو ده اللي صار" يفوز بالجائزة الذهبية من المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: أعرب الكاتب عبدالرحيم كمال عن سعادته بفوز مسلسله "أهو ده اللي صار"، بالجائزة الذهبية من المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون في تونس بدورته الـ20، كأحسن مسلسل عربي اجتماعي. وكتب عبدالرحيم عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "الحمد لله مسلسل (أهو ده اللي صار) حصد الجائزة الذهبية في مهرجان التليفزيون العربي بتونس.. جائزة أحسن مسلسل عربي اجتماعي". المسلسل من إنتاج محمد مشيش وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حاتم علي، ومن بطولة: روبي ومحمد فراج وأحمد داوود وأروى جودة وسوسن بدر وعلي الطيب وهشام إسماعيل ومحمود البزاوي وإلهام عبدالبديع. المسلسل تدور أحداثه في 100 عام حول قصة حب تحكي تاريخ مصر والإسكندرية، من خلال شخصيات علي بحر، أصداف ونادرة وخديجة هانم ويوسف نوار، عبر قرن من الزمان نرى ما الذي صار بين العشاق.

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