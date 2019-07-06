بالفيديو| منال سلامة تهنئ نشوى مصطفى بزفاف نجلها.. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
حرصت الفنانة منال سلامة على تهنئة صديقتها الفنانة نشوى مصطفى بمناسبة زفاف ابنها "عبدالرحمن"، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشرت منال مقطع فيديو لها مع نشوى من حفل الزفاف، وقالت:"النهاردة أسعد يوم في حياتي لأننا في فرح عبدالرحمن ابن نشوي مصطفى مبروووك".
وردت عليها نشوى قائلة: "منال هي اللي عملتلي فرحي أيام المعهد، بجد منال أجدع واحدة في الوسط كله".
واحتفلت الفنانة نشوى مصطفى لزفاف ابنها عبدالرحمن بأحد فنادق القاهرة، وحضر الحفل عدد من أصدقائها بالوسط الفني.
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