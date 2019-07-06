تراند اليوم : زوجة "عزت أبوعوف" تكسر صمتها للمرة الأولى منذ وفاته.. فماذا قالت؟

كسرت زوجة الممثل والموسيقي المصري، عزت أبوعوف، صمتها منذ وفاة زوجها في الأسبوع الماضي بعد صراع مع المرض، وشاركت متابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بصورة تجمعها به.

وظهرت "أميرة" وهي تلتقط الصورة على طريقة السيلفي، بينما يقبل رأسها الممثل الراحل، وعلقت: "حب العمر كله، الزوج والأب والصديق، عشرة 25 سنة".

فيما انهالت التعليقات من متابعيها وأصدقائها التي تعزيها في الممثل الراحل.

وكان "أبوعوف" تزوج من "أميرة" في عام 2015، بعد أن تولت إدارة أعماله ما يقرب مدة 18 عامًا.



وقالت "أميرة"، إنها كانت دائما تتواجد بجانبه في أيامه الأخيرة داخل المستشفى، ولا صحة لما قيل عن عدم تواجدها بجانبه خلال فترة مرضه.

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وأضافت في تصريحات صحفية: "دائمًا ما كنت أتواجد بجانبه في المستشفى وحتي عندنا دخل غرفة العناية المركزة لم أتركه وظللت بجانبه ولم أتخل عنه لحظة والجميع في المستشفى يعلم ذلك حتى أهله يعلموا ذلك بتواجدي وبياتي داخل العناية فوقوفي بجانبه لم ينتهي لحظة واحدة".

وتابعت: "كنت المسئولة عن كل تفاصيله من أكل وشرب ومواعيد الأدوية ومواعيد النوم، بعد كل ذلك كيف سأتركه في المستشفى وأنا الوحيدة التي كانت تعرف أمور يومه وتفاصيله وعمله أيًضا".

وفي آخر مقابلة تلفزيونية للفنان الراحل، قال إنه يعذب نفسه كثيرًا على خياناته الكبيرة لزوجته "فاطيمة" التي توفيت في العام 2012، وفي عزائها بكى بتأثرٍ، ومع ذلك لم ينسها وندم على كل ما فعله بها.

وقال إنه لم يعد يتعرف على النساء في آخر 10 سنوات من وفاتها، وإن مرضه وتراجع حالته الصحية كانت بسبب موتها وإنه يندم على كل لحظة.