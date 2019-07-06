تراند اليوم : صورة بـ"البكيني" لممثلة مصرية شهيرة تفتح عليها النار...

أثارت صورة شاركتها ممثلة مصرية عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، ضجة بين متابعيها، بعدما ظهرت فيها وهي مرتدية "البكيني" على أحد الشواطئ،.

وانتقد البعض، الإطلالة المثيرة للممثلة التي تشتهر بأدوارها الجريئة، ما دفعها لحذف جميع التعليقات التي تنتقد ظهورها بهذا الشكل.

في المقابل، نالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها وأيضًا الكثير من النجوم، منهم رانيا يوسف وريم البارودي وآيتن عامر وإيمان العاصي وريم مصطفى وشذى.

