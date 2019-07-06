تراند اليوم : نجمة شهيرة تتهم حبيبها لاعب الكرة بكسر يدها: "هددني بكسر قدمي أيضًا"

اتهمت الفنانة الأمريكية باميلا أندرسون، لاعب كرة القدم الفرنسي عادل رامي الذي كانت ترتبط بعلاقة حب به، بالاعتداء عليها بالضرب وكسر يدها قبل انفصالهما.

ونشرت اندرسون (52 عامًا) مقاطع مصورة تظهر يديها المضمدتين جرّاء تعنيف رامي لها.

لكن رامي (33 عامًا) نفى بدوره اتهامات اندرسون في منشور له في حسابه عبر تطبيق "انستجرام" قائلاً: "أتمنى ألا تصدقوا هذه الأكاذيب، ولا أسمح أن تُنشر لأنّ من المستحيل أن أتطاول على امرأة".

غير أنها ردت باستهزاء على رامي الذي وصفته بـ"الغيور والأناني"، وقالت: "يبدو أنه لا يدري ما مفهوم العنف"، مشيرة إلى أنها تعرّضت للضرب والإهانة.

وأضافت أنه لم يكتفِ بكسر يديها، بل هدّدها الأسبوع الفائت بكسر قدمها، ولكنّه تراجع في اللحظة الأخيرة.

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وسبق أن انفصل الثنائي في سبتمبر الماضي بعدما رفضت أندرسون عرض زواج رامي، قبل أن يعودا إلى بعضهما في شهر مارس.

وقالت اندرسون إن سبب انفصالها عن رامي، هو خيانته لها مع حبيبته السابقة وأم توأميه، سيدوني بيمونت.



ونشرت رسائل تناقلتها مع بيمونت، اعترفت فيها الأخيرة أنها كانت على علاقة مع زوجها السابق طوال السنتين اللتين جمعتها بباميلا، لكنها ستنهي علاقتها به لأنها لا تصدق كيف خدعها بهذه السهولة.