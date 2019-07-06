هيريثك روشان متهم بالنصب والسرقة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يوليو 2019 01:37 مساءً - يواجه نجم بوليوود هيرثيك روشان Hrithik Roshan مشكلة مع الشرطة مؤخراً، وهي اتهامه بالنصب والتزوير، حيث احتجزته الشرطة في حيدر أباد الهندية، لعدة ساعات، باعتباره سفيرا للعلامة التجارية لشركة Cult Fit Healthcare Private Limited وثلاثة مسؤولين آخرين بتهمة التزوير والاحتيال وانتهاك الثقة الجنائية.



وفي التفاصيل، فقد ذكر مصدر من الشرطة، في القضية المرفوعة ضد روشان، من أحد الأشخاص الذي سجل نفسه كمستخدم لمركز اللياقة البدنية، حيث قام بتقديم شكوى من أن الشركة فشلت في الوفاء بوعدها بممارسة التمارين اليومية.



وقال صاحب الشكوى إن مركز اللياقة البدنية سجل عددًا أكبر من الأشخاص مما يمكنه استيعابه، وفشل في تنفيذ وعوده التي أصدرها في وقت التسجيل. وادعى أنه عندما احتج تم منعه من استخدام التطبيق الخاص للحجز.

نجم بوليوود هيريثك روشان



وادعى المدعو شاهزيكانث، الذي حرر البلاغ في الشهر الماضي، أنه لم يتم تخصيص مكان لممارسة التمرينات، على الرغم من أنه دفع رسومًا بقيمة 17، 490 روبية في ديسمبر من العام الماضي، وكانت صالة الألعاب الرياضية تقدم تخفيضات بمبلغ 17، 490 روبية إلى 36، 400 روبية لمدة عام واحد.



كما صرح أنه منذ أن أعلنت الشركة برنامجها عبر إطلالة روشان بصفته سفير علامتها التجارية، سجل عدد كبير من الأشخاص أسماءهم، كما أكد ضابط شرطة أنهم يحققون في القضية.

هيريثك روشان متهم بالاحتيال

يذكر أن هذه القضية ليست الأولى ضد روشان، فقد حررت الشرطة الهندية في وقت سابق، بلاغا بحق النجم السينمائي وثمانية آخرين في تشيناي، حيث ادعى صاحب إحدى العلامات التجارية أن روشان والآخرين قاموا بخداعه والاحتيال عليه. كما أفادت TOI وزعم "موراليداران" أن روشان والآخرين قد تآمروا لخداعه، بعد أن تعاقد روشان ليكون وجها للعلامة التجارية، أطلقها في عام 2014، وقد أخل باتفاقه. وبسبب هذا أصبحت المنتجات راكدة لعدم وجود مبيعات. واستنادا إلى الشكوى، سجلت الشرطة قضية احتيال ونصب ضد هريثيك روشان وثمانية آخرين.

هيريثك روشان متهم بالنصب

مهنياً، ينشغل هريثيك حاليًا بالترويج لفيلمه القادم Super 30، والذي من المقرر أن يصل إلى دور العرض السينمائي في 12 يوليو. والفيلم عبارة عن سيرة حياة عالم الرياضيات اناند كومار Anand Kumar.