يبدؤها من نيويورك .. كواليس اتفاق محمد هنيدي لتقديم عروض “ستاند آب كوميدي”

يبدأ الممثل المصري محمد هنيدي، بروفات عروض ”ستاند آب كوميدي“، مطلع أغسطس المقبل، تمهيدًا لتقديم العروض لأول مرة في تاريخه، على مسرح ”بيكون ثياتر“ في ”ماديسون سكوير“، في مدينة نيويورك الأمريكية، يوم 22 سبتمبر المقبل. ومن مصدر مقرب للفنان محمد هنيدي، أن الأخير اقتنع بتقديم العروض، بوساطة الفنان المصري محمد عادل إمام، وذلك بناء على طلب محمد طلعت، رئيس مجلس إدارة شركة ‘‘bookkurstar’’ المنتجة للعروض. وأن محمد طلعت، هو شقيق زوجة محمد عادل إمام، وهو صاحب فكرة هذه العروض، ووقع اختياره على محمد هنيدي، وعقدا جلسة عمل بينهما للاتفاق على كافة التفاصيل والتعاقد.

و أن محمد هنيدي، تعاقد على الـ‘‘ستاند آب كوميدي’’، بمقابل مادي يبلغ 5 ملايين جنيه، قابلة للزيادة إذا نجحت العروض وتم تقديمها كل عام، حيث إنه من المقرر أن يطوف ‘‘هنيدي’’، 20 دولة حول العالم، على مدار عام كامل. يُذكر أن محمد هنيدي، تواجد رفقة الفنانة ندى موسى، في مؤتمر صحفي عقدته الشركة المنتجة، قبل الأسبوع الماضي، للإعلان عن تفاصيل عروض ”هنيدي لايف“، التي قام بتأليفها الكاتب المصري عمر طاهر.