لماذا اختير محمد رمضان لإحياء حفل غنائي في المملكة؟

كشف محمود رمضان، مدير أعمال الفنان المصري محمد رمضان، سبب اختيار الأخير لإحياء حفل غنائي في السعودية، موضحًا أن ”هذا يأتي أولًا في إطار خطة التعاقد التي تمت بين روتانا ورمضان قبل نحو شهرين“. وأشار رمضان، إلى أن مسؤولي شركة ”روتانا“، أكدوا أن اختيارهم محمد رمضان، جاء لأنه يتميز باعتماده على الشو الاستعراضي في ”اللايف“، وهذا ما لم يعتد عليه المواطن العربي في الحفلات، وسيكون لونًا جديدًا في السعودية التي تشهد فعاليات فنية كثيرة هذه الفترة. وأكد مدير أعمال النجم المصري، أن نجاح ”أقوى حفل في مصر“، الذي أحياه محمد رمضان، كان الدافع الرئيسي للتعاقد، منوهًا أن السنوات الماضية لم يشهد فيها الجمهور العربي أي حفل غنائي يعتمد على الفقرات الاستعراضية، وهذا يمثل إضافة لروتانا.

وعن طريقة العمل بين محمد رمضان، و“روتانا“، أوضح شقيق الفنان المصري، أنها تترك له حرية اختيار أغانيه وتسجيلها وكذلك موعد طرحها، لكون الشركة تسعى لاختيار محتوى جيد دون أخطاء، وهذا ما وضعته في خطتها بعد التعاقد مع شركة ‘‘ديزر’’ الفرنسية. يذكر أن شهر يونيو الماضي شهد أول تعاون بين محمد رمضان، ورتانا، من خلال طرح كليب ”بابا“، الذي لاقى نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة مرتفعة بحسب “إرم نيوز”.