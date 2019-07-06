شاهد.. زوجة كريم فهمي تهنئه على أحدث أفلامه "ديدو"

نشرت دانيه البنوي، زوجة الفنان كريم فهمي، بوستر فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "ديدو"، وهنأته علي الفيلم وأبدت الكثير من الحماس في انتظار عرضه، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر

موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وعلقت دانيه علي الصورة قائلة: "مبروك حبيبي لا أستطيع الإنتظار"، وتدور فكرة الفيلم حول عقلة الإصبع، ومنالمتوقع عرضه خلال موسم رأس السنة بعد أن خرج من سباق موسم عيد الأضحي المقبل.يذكر أنه يشارك كريم فهمي بطولة فيلم "ديدو"، كل من: حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، ريم مصطفى، تأليف كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح.