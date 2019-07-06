انتهاء تصوير مسلسل "مملكة إبليس"

انتهى المخرج أحمد خالد موسى، من تصوير مسلسله الجديد "مملكة إبليس" الذي كان من المقرر أن يتم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي.

ويشار إلى أن المسلسل تدور أحداثه

في إطار تشويقي، داخل حارة شعبية خلال ثورة 25 يناير ,حيث يقدم العمل حياة سكان حارة حدوقة فتحي إبليس سابقا،وذلك من خلال الكشف عن العلاقات فيما بينهم وتفاصيل حياتهم اليومية في تلك الفترة.

ويذكر أن "مملكة إبليس" بطولة رانيا يوسف، غادة عادل، أحمد داوود، سلوى خطاب، إيمان العاصي، تأليف محمد أمين راضي، إخراج أحمد خالد موسى.