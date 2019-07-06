تعرف على رسالة أحمد سعد لأحد لاعبي منتخب مصر

وجه الفنان أحمد سعد، رسالة إلى محمود كهربا لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". والفيديوهات الشهير "انستجرام". ونشر "سعد" صورة تجمعه بلاعب نادي الزمالك، وعلق عليها قائلًا: "كهربا اللي عامل كهربا في عالم الرياضة ماشاء الله عليك يا صاحبي.. يا رب من نجاح إلي نجاح"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم الشخصية والعملية.

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