بالصور.. نجوم الفن يحتفلون بحفل زفاف نجل نشوى مصطفى

احتفلت الفنانة نشوى مصطفى، بزفاف نجلها عبدالرحمن، مساء أمس، الجمعة، وذلك في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

ويشار إلى أنه أقيم الحفل وسط

حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام منهم : "أنوشكا، إدوارد، لقاء سويدان، سهر الصايغ،ماجد الكدواني، رانيا فريد شوقي، إيمي سالم.. وآخرون.

ويذكر أنه كانت احتفلت الفنانة نشوى مصطفى، مساء الثلاثاء الماضي الموافق 25 يونيو، بعقد قران ابنها عبدالرحمن في مسجد حسن الشربتلي.

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