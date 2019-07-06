بالصور.. نجوم الفن يحتفلون بزفاف نجل ماجد المصري

احتفل الفنان ماجد المصري، بحفل زفاف نجله المخرج أحمد المصري، مساء أمس، الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة العلمين.
ويشار إلى أنه حرص عدد مننجوم الفن والإعلام على حضور حفل الزفاف منهم الفنانة لوسي، الفنان حسام داغر، الفنانة وفاء عامر وزوجها
ويذكر أن الفنان ماجد المصري احتفل بعقد قران نجله أحمد مايو الماضي، وذلك في مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.
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