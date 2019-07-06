مورغان بعد “الاحتفال الجدلي”: حلال للرجال حرام علينا

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 يوليو 2019 01:11 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

عبرت نجمة كرة القدم النسائية الأميركية، أليكس مورغان، الجمعة عن دهشتها بسبب كم وحجم الانتقادات التي نالتها عقب احتفالها بتسجيل هدف ضد المنتخب النسائي الإنجليزي، وزعمت أن هذه الانتقادات تدل على “ازدواجية المعايير”.

وقالت أليكس مورغان في تصريح لصحيفة الغارديان البريطانية إن طريقة احتفالها هي “ارتشاف الشاي”، مشيرة إلى أن “ارتشاف الشاي يحكي قصة.. وهذه القصة هي ’الأنباء التي انتشرت‘ (الشائعات).. لذلك فلا يقصد منها النيل من إنجلترا بأي شكل من الأشكال”.

ووفقا لصحيفة الغارديان فإن الشاي يشير في الغالب إلى “الشائعات”، وارتشاف الشاي يعني “العلم والمعرفة بشأن هذه الشائعات”.

وأضافت لاعبة المنتخب الأميركي للسيدات قائلة “أعتقد أن هناك شكلا من أشكال ازدواجية المعايير بالنسبة إلى الإناث في الرياضة، بمعنى الشعور بضرورة أن نكون متواضعات عند نجاحنا وأن علينا الاحتفال ولكن ليس كثيرا وإنما القيام بشيء ما، ولكن بطريقة محدودة أو بلا مبالغة”.

وأشارت إلى أن اللاعبين الذكور في جميع أنحاء العالم يحتفلون في المناسبات والأحداث الرياضية الكبيرة، كل بطريقته، وتابعت “لكن عندما أحتفل بطريقة ارتشاف الشاي.. فإنني اتعرض للنقد”.

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وكانت مورغان تعرضت للانتقادات وأثارت ضجة بسبب طريقتها في الاحتفال (ارتشاف الشاي) بعد أن سجلت هدفا لصالح المنتخب الأميركي ضد نظيره الإنجليزي في المباراة التي جرت في مدينة ليون الفرنسية وانتهت المباراة بفوز منتخب سيدات الولايات المتحدة على سيدات إنجلترا بهدفين مقابل هدف.

وجاءت معظم الانتقادات من جانب الإنجليز الذين عبروا عن سخطهم من طريقة مورغان في الاحتفال، واعتبر البعض أن الهدف من الحركة هو السخرية من إنجلترا التي يشكل الشاي مشروبا “وطنيا” أو رئيسيا على موائدها.

وذهب بعض المعلقين إلى أبعد من ذلك، فرجحوا ألا تكون الحركة احتساءً للشاي، وإنما وضعا للفافة “حشيش” بين الشفتين، إذ بدت مورغان كشابة تسحب الدخان بشراهة.

واستند القائلون بهذا الرأي، إلى أن اللاعبة الأميركية كانت ترفع الأصبع الخنصر، في يدها، وذاك تحديدا ما يقوم به الأشخاص الذين يقومون بتدخين “الماريوانا”.

وكانت زميلة مورغان في المنتخب الأميركي ميغان رابينو قالت في وقت سابق “نحن في بطولة كأس العالم. ماذا تريدون منا أن نفعل؟ هذه أكبر بطولة وأكبر حدث رياضي.. لا يوجد شخص واحد يعتقد أننا لا نحترم اللعبة أو خصومنا.. إننا نكن احتراما بالغا لإنجلترا وكل المنتخبات التي قابلناها.. وكل منتخب سنواجهه.. دائما وأبدا”.

وأضافت أن هذه الاحترام “جزء من الحمض النووي للمنتخب.. إننا نعمل بجد واجتهاد.. نحن نحب أن نلعب ونحب أن نمرح ونستمتع ونمتع أنفسنا.. وهذه هي أفضل وأكبر اللحظات للتعبير عن ذلك.”