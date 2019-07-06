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كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 12:53 مساءً - شاركت الممثلة دانييلا رحمة متابعيها على تطبيق الصور إنستغرام بصورة جديدة لها برفقة والدتها.
دانييلا رحمة، الّتي تقضي وقتاً ممتعاً مع عائلتها في أستراليا، تحرص أخيراً على نشر صورٍ تطغى عليها الأجواء الأسريّة، وآخرها لقطة مع والدتها مُرفقة بعبارة “ماما، يا حبيبة قلبي”.
وكان لافتاً أن بعض روّاد مواقع التواصل الإجتماعي قد إعتبروا أن دانييلا رحمة لا تشبه والدتها بتكاوين وجهها إنما القاسم المُشترك بينهما هو الجمال فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر دانييلا رحمة مع والدتها في صورة جديدة.. شاهدوا هل تشبهها !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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